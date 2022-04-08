CHP’li eski BAŞKAN hırsızlıktan iceride!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde S.K'ye ait römork ve römorkun içerisinde bulunan 2 adet su tankının çalınması üzerine jandarmaya giderek şikâyetçi oldu. Araştırma yapan jandarma ekipleri, CHP'li eski belediye başkanı Nurettin Özdemir'in römork satacağını belirlendi.

FOTOĞRAFLARI TEYİT ETTİ

Özdemir'in römorku satmak istediği M.A.A. ile alıcı kimliğinde irtibata geçen jandarma ekipleri şahıstan römorkun fotoğraflarını istedi. Bunun üzerine M.A.A. jandarmaya fotoğrafları gönderdi. Şahsın gönderdiği fotoğrafları, çalınan römorkun fotoğrafları ile karşılaştıran ekipler römorkun asıl sahibi olan S.K'ye de fotoğrafları teyit ettirince fotoğrafın çalınan römork olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler çaldığı römorku satmak isteyen eski başkan Özdemir ile birlikte Ç.Ç. isimli şahsı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski belediye başkanı Nurettin Özdemir ve Ç.Ç. hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI