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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz'un 100. yılına özel motokross yarışı

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz'un 100. yılına özel motokross yarışı

Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası ilk ayak yarışları başladı. sezonun ilk ayak yarışında, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Sakarya, Mersin, Kocaeli ve Bursa şehirlerinden sporcular mücadele etti.

10.04.2022, 17:35

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2022 yılı yarış takviminde yer alan organizasyon, Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleri, Anadolu Motor ve Doğa Spor Kulübü'nün de organizasyonuyla düzenleniyor.

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 100. yılına özel motokross yarışı

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki sezonun ilk ayak yarışında, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Sakarya, Mersin, Kocaeli ve Bursa şehirlerinden sporcular mücadele ediyor.

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 100. yılına özel motokross yarışı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine, sezonunun ilk etabını Afyonkarahisar'da başlattıklarını söyledi.

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 100. yılına özel motokross yarışı

İlginin ve desteğin çok fazla olduğu bir yarış ortamında bulunduklarını kaydeden Uçar, "Tüm sporcular da bundan çok memnun. 120'nin üzerinde çevrim içi kayıt var.

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 100. yılına özel motokross yarışı

Bugün en sevindirici hadise, yüzde 51 oranında sporcuların gelecekte ülkemizi temsil edecek olan çocuk ve gençlerden oluşması. Bu bizi çok mutlu ediyor.

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 100. yılına özel motokross yarışı

Bugün itibarıyla 10 binin üzerinde Afyonkarahisarlı ve civar illerden gelen sporseveri burada bekliyor olacağız." ifadelerini kullandı.

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