  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı

Afyonkarahisar'da hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı

Yaklaşık bir haftadır yazdan kalma günleri yaşayan Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi ile adeta bahar kışa döndü. Kentte sıcaklıklarının hafta sonunda eksi 2 dereceklere kadar düşmesi öngörülüyor.

İHA

11.04.2022, 16:16

Afyonkarahisar’da hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı

Kentte bir haftadan bu yana devam eden sıcak hava bugün sabah saatlerinde yerini yağmur ve soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 10 derece birden düştüğü kentte günün en yüksek sıcaklığının 11 derece olması beklenirken, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ise kentte sıcaklıkların gece saatlerinde 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yeni bir yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına giren kentte sıcaklıklarının hafta sonunda eksi 2 dereceklere kadar düşmesi öngörülüyor. Kısa süreli de olsa yazdan kalma havanın tadını çıkaran Afyonkarahisarlılar, soğuk havanın gelmesi ile tekrar sokağa mont ve kazaklarla çıktı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA