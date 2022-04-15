Afyon’da canlı tavuk yüklü TIR devrildi! Yüzlerce tavuk telef oldu

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K., idaresindeki 33 VKA 48 plakalı tavuk yüklü TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından TIR'ın dorsesindeki tavukları yola dağılırken, yüzlercesi telef oldu. Hayatta kalan tavukla ise olay yerine gelen jandarma ekipler tarafından yoldan toplandı. Karayolunun yan kısmında bulunan alana toplanan tavuklar ardından olay yerine gelen bir başka TIR'a yüklendi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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