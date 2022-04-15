Kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 lira ceza

AFYONKARAHİSAR Zafer Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Ekipler, evde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı, skor defteri, iskambil kağıtları ile 5 mermi ele geçirdi. Kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye toplam 12 bin 733 TL para cezası kesildi. Ev sahibi İ.K. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, S.G. hakkında da ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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