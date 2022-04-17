Afyon’da eski koca vahşeti

Kadına şiddet olaylarının son örneği Afyon'da yaşandı. Dazkırı ilçesi Cihat Kora Caddesinde yaşanan olayda Canan T., 1 yıl evli kaldığı Hulusi A. ile şiddetli geçimsizlik sebebiyle kısa süre önce boşandı. İkili geçtiğimiz günlerde düğün takısı yüzünden tartıştı.

Akrabaların araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden engellendi. Daha sonra Hulusi A., eski eşini sürekli tehdit etmeye başladı. Olaydan 9 saat önce sosyal medyadan 'ok. hakkını veririm bedeli ne olursa olsun' paylaşımı yapan Hulusi A. sabah işe gitmek için evinden otomobiliyle ayrılan eski eşini takip etti. İşyeri önünde Canan T.'nin aracına çarptı. Hulusi A.'yı fark eden Canan T., kuaförün içine kaçtı.

BİR HAFTA UYUTULACAK

Dükkâna giren Hulusi A. genç kadını defalarca bıçakladı, saçlarından sürükleyip sokağa çıkardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Ekipler Hulusi A.'yı suç aletiyle yakaladı. Hulisi A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dinar Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Canan T.'nin yoğun bakımda tedavisine başlandığı yaklaşık bir hafta uyutulacağı kaydedildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI