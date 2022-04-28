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Haberler Afyonkarahisar Şuhut'ta vatandaşlar sakal-ı şerif görmek için bir birleriyle yarıştı

Şuhut'ta vatandaşlar sakal-ı şerif görmek için bir birleriyle yarıştı

son dakika... Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kadir Gecesi sebebiyle ziyarete açılan sakal-ı şerifi görmek isteyen cemaat adeta bir birleri ile yarıştı.

İHA

28.04.2022, 15:13

Şuhut’ta vatandaşlar sakal-ı şerif görmek için bir birleriyle yarıştı

Şuhut ilçesinde Ramazan ayının en mübarek günü olan Kadir Gecesi'nde vatandaşlar Ulu Camii'nde bir araya geldi. İlçenin tarihi camilerinden Ulu Camiinde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi. Tekbirler eşliğinde teravih namazı kılındı, dualar edildi. Namaz sonunda vatandaşlara sakal-ı şerif gösterildi.

Şuhut müftüsü Fatih Aytekin konu ile ilgili açıklamalarında, "Muhterem kardeşlerim size selam ve hayırlı geceler dilerim. Leylei Kadir hayırlara bereketle vesile olsun. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Görmüş olduğunuz manzara sakallı şerif ziyaretidir. Kardeşlerimizin peygamberimize olan sevgisi muhabbeti en güzel göstergesidir bu tablo. İnşallah Rabbimiz Peygamberimizin şefaatini üzerimize eylesin. Kadir Gecemiz mübarek olsun" dedi.

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