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Afyon'da hareketli saatler! Sokak ortasında bıçaklı kavga

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde yabancı uyruklu olduğu belirlenen 2 grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin durumu ciddiyetini korurken kavgaya karışan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

30.04.2022, 09:21

Afyon’da hareketli saatler! Sokak ortasında bıçaklı kavga

Olay, Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde yabancı uyruklu 2 grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile yabancı uyruklu Cavid A., ile ismi henüz öğrenilemeyen bir başka yabancı uyruklu şahıs bıçaklandı.

Olayın ardından diğer grup üyeleri kaçarken, çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cavid A.'yı ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralıyı ise yine ambulans ile bir başka hastaneye kaldırdı. Sırtından bıçaklanan Cavid A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, polis ekipleri olaydan yaklaşık 1 saat sonra kavgaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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