Minik Elif lösemiyle savaşında hiç tanımadığı bir kişi sayesinde hayata tutundu

Bu süreçte doktorlardan büyük destek gördüklerini ifade eden Filiz, "Aylardır çok zor günler geçirdik ama umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. Süreç çok zorluydu. Sadece şunu söyleyeyim; bir çeken bir de yaşayan bilir. Bir ara Ankara'da hastanede 3 ay kaldık. Zor günler geçirdik. Kızımın bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum." dedi.

Filiz, bağışçılara da çok teşekkür ettiğini belirterek, bu konuda duyarlılığın artması gerektiğini dile getirdi.