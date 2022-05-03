Afyonkarahisar’da bayram hareketliliği

Afyonkarahisar'da, tarihi Karahisar Kalesi ile rengarenk renklere boyanan ve görenleri adeta nostaljik bir yolculuğa çıkaran tarihi sokaklar önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da ziyaretçi akınına uğrarken, bazı ziyaretçiler yüksekliğinden dolayı her ne kadar kaleye çıkamasalar da yine de kalenin ihtişamı karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.



Anadolu'nun en yüksek kalelerinden birisi olan 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi ve tarihi sokaklar 5 günlük bayram tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Kaleye ulaşan misafirler, 226 metre yükseklikten kentin seyrine doyumsuz manzarasını izliyor. Kentin tam ortasında olan ve şehrin bakılan her noktasından görülebilen kale yüzyıllara meydan okumaya devam ederken, kente gelen ziyaretçilerin de anında dikkatini çekmeyi başarıyor. Yüksekliği ve 625 merdiven basamağı olan kaleye yanlarındaki çocuklardan dolayı çıkamayan bazı ziyaretçiler ise yine de kalenin ihtişamı karşısında hayranlıklarını gizleyemediler. Uzun geçen pandemi dönemi sonrası kale ve tarihi sokaklar tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi bu bayramda ziyaretçilerini ağırladı.





KALE VE TARİHİ SOKAKLARA HAYRAN KALDILAR

Kenti gezmek için ailesi ile Gaziantep'ten gelen Metin Uygun, kale ve çevresine hayran kaldığını ifade ederek, "Kale yolunda yarıdan döndün, çocuklar olduğu için. Çıkmayı isterdim, gerçekten çok güzel özellikle görsel olarak süper bir yer" dedi.



İstanbul'dan gelen bir başka ziyaretçi Onur Öngün'de yanında çocuğu olduğu için kaleye çıkamadığını kaydederek, "Kale gerçekten çok güzel. Tarihi sokaklarda çok güzel ve sokakları gezerken çok etkilendik" diye konuştu.