Lösemili küçük Elif kök hücreyle kurtuldu

Afyonkarahisar'da lösemi hastası 1.5 yaşındaki Asel Elif Filiz, kök hücre nakli için ailesinden uygun bağışçı bulunamayınca, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKÖK) bağışta bulunan bir donörün kök hücresinin uyumlu olmasıyla yaşama tutundu.



İnşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Muhterem (33) ile Berivan Filiz çiftinin 3 çocuğundan biri olan Asel Elif, 4 aylıkken karın ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada lösemi tanısı konulan ve kemoterapi tedavisine başlanan Elif'in hastalığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli yapılması gerektiği bildirildi.

UMUDUMUZU YİTİRMEDİK

BABA Muhterem Filiz, "Aylardır çok zor günler geçirdik ama umudumuzu hiç yitirmedik. Süreç çok zorluydu. Ankara'da hastanede 3 ay kaldık. Kızımın bir an önce sağlığına tamamen kavuşmasını istiyorum" dedi. Bağışçılara çok teşekkür eden baba Filiz, duyarlılığın artması gerektiğini dile getirdi.