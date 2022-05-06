Afyonkarahisar Cumhur ile gelişiyor

Afyonkarahisar'da 2019 yerel seçimlerinde görevi 10 yıl belediye başkanlığı yapan Burhanettin Çoban'dan devralan Mehmet Zeybek, kentte yatırım odaklı projelere imza attı. Afyonkarahisar'ı her alanda cazibe merkezi yapma yolunda hizmetlerini sürdüren Başkan Zeybek, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ve projelerini Yeni Asır'a anlattı.

'İHTİYACI YERİNDE GÖRÜYORUZ'

■ Afyonkarahisar'ın bütün yaşam alanlarında yenilikleri gerçeğe dönüştürmek için neler yapıyorsunuz?

- Bizler sürekli sahadayız, halkımızla iç içe olmaya önem veriyoruz.

Hizmetlerimizi yerinde takip ediyoruz, eksik varsa hemen gideriyoruz.

Muhtarlarımızın, esnafımızın ve halkımızın görüşlerini dikkate alıyoruz, hizmetlerimizin farklı ve çeşitli olmasının nedeni istişare kültürünü canlı tutmamızdan kaynaklanıyor. Bizler halkımızın ihtiyaçlarını yerinde görüp, buna göre hizmetlerimize şekil veriyoruz. Dev yatırımlar, sosyal, kültürel, eğitim, sportif, çevresel projelerimizle Afyonkarahisar'ın gelişiminde ciddi rol oynadık.

Şehrimizin her alanda gelişmesi ve ilerlemesi için üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Bu şehir bizim, hepimizin. Mutlu İnsanların Şehri Afyonkarahisar en güzel hizmetleri hak ediyor.

'ALT VE ÜST YAPI SORUNU YOK'

■ Alt ve üst yapı ile birlikte yollarla ilgili hangi çalışmaları yapıyorsunuz?

- Şehrin ulaşım ağını güçlendiren çalışmaların yanı sıra geçit çalışmaları ile de birlikte trafikte can ve mal güvenliğini sağlarken, rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı da sunduk. İnşası devam eden Karayolları Kavşağı alt geçidinde sona gelindi ve halkın kullanımına sunuldu. 37 bin 812 metre ana boru su hattı, 5 bin 543 abone su hattı, 18 bin 624 metre yağmursuyu ve 32 bin 494 metre kanalizasyon şebeke hattı döşendi. Üst geçit kazandırma çalışmaları kapsamında ise İl Sağlık Müdürlüğü ve Eski Devlet Hastanesi arasına 2. modern üst geçit kazandırıldı.

250 bin 663 ton sıcak asfalt döküldü, 186 km yol yapıldı. 32 farklı bölgede 569 bin 154 metrekare beton parke serimi yapıldı.

■ Yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

- Çalışmaları biten yollarda Park ve Bahçeler Müdürlüğünce çevre yollarında ağaç dikimi ve peyzaj çalışması yapılıyor.

145 milyon metrekare yeşil alana sahip Afyonkarahisar'da 41 park, 33 cep park, 51 çocuk oyun grubu, spor sahaları, çim sahalar 11 bin 500 metre yürüyüş yolu bulunuyor.

YENİ SOSYAL DONATI ALANLARI

■ Afyonkarahisar son yıllarda uluslararası organizasyonlar ile adından söz ettiriyor. Sosyal ve kültürel faaliyetleriniz neler?

- Sosyal tesislerde öncü olan belediyemiz şehre yeni bir tesis daha kazandırdı. Anıtpark'a yapılan Anıt Kafe isimli cam konseptli sosyal tesis vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Modern Mimarili Millet Kütüphanesi inşası için fore kazık çalışmaları devam ediyor. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ne yapılan Kadın Kültür Evi çalışmalarında da sona gelindi. Spor şehri Afyonkarahisar sloganı ile başlayan yatırımlar da açılmak için gün sayıyor. O yatırımlardan biri olan Okçuluk Merkezi ve Sosyal Tesis projesi de hızla ilerliyor.

'TARİHİMİZİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARIYORUZ'

TARİHİ mirası ile göz dolduran zafer şehri Afyonkarahisar'da 'Afyon Evleri'nin yaşatılması adına başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Ulu Cami etrafında bulunan tarihi konak ve evler turizme kazandırıldı. Tarihi Millet Hamamı Müzesi projesinin de sürdüğünü belirten Mehmet Zeybek, "Müze haline getirilen ve çay bahçesi yenilenen Millet Hamamı, manzarasıyla da hayran bırakıyor.

Tarihi Uzun Çarşı'nın yenilenmesinde de esnafın görüş ve önerileri alındı. Proje tamamladı, restore çalışmalarının kısa sürede başlaması hedefleniyor" diye konuştu.

GASTRONOMİ ŞEHRİ

BAŞKAN Zeybek, Afyonkarahisar'ın bir gasatronomi şehri olması için yurt dışı tanıtım programlarının ilkinin Bosna Hersek ve Makedonya'da gerçekleştirildiğini belirtti. Sıradaki durakların Karabağ'ın Şuşa şehri ile Belçika ve Fransa'nın olacağını kaydeden Zeybek, "Tescilli ürünler konusunda da ataklar sürüyor. Göce Köftesi'nin de tescil belgesini aldık. 600'den fazla yemeğe sahip Afyonkarahisar'da Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin 3'üncüsü yoğun ilgi ve katılımla yapıldı. Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi çalışmaları da sürüyor" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE