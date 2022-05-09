Afyonkarahisar’daki yangın kabusunda son durum! Alevler 20 dükkanı küle çevirdi

Yangının, Bolvadin'de ikinci yangın korkusu olduğunu belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Biraz da yapıların çok eski ve ahşap olması elektrik tesisatlarında muhtemelen arızadan dolayı kaynaklandığını düşünüyoruz. Çok çabuk şekilde enkazlar kaldırılarak özellikle mağdur kalmaması açısından devletimiz gerekli yardımları yapacaktır. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tutanakları tuttu. Yardım talebinde bulundu. Kimsenin mağdur olmaması için gereken her şey yapılacak."