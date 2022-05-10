  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'daki yangının başlama anı kamerada! 20 iş yeri zarar görmüştü

Afyon'daki yangının başlama anı kamerada! 20 iş yeri zarar görmüştü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dün meydana gelen yangında 20 iş yeri yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Bir kasap dükkanının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanan yangının çıkış anı ve diğer dükkanlara sıçrama anı ise kameralara yansıdı.

AJANSLAR

10.05.2022, 13:42

Afyon’daki yangının başlama anı kamerada! 20 iş yeri zarar görmüştü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 8 Mayıs 2022 tarihinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 20 iş yeri yanmıştı. Yangın sonrasında ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bir kasap dükkanında çıktığı tahmin edilen yangının başlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Vali Gökmen Çiçek, yaptığı açıklamada, sabaha karşı 5.45 saatlerinde başlayan yangında 20 bağımsız yapının zarar gördüğünü söyledi.

Yangının, bu yapıların bir çoğunun tamamen yanmasına yol açtığını kaydeden Çiçek, "Bunların 8 tanesi tescilli yapıydı. İlk belirlemelere göre kasap dükkanının elektrik bölmesinden çıkan yangın yapıların tamamının ahşap olması, içlerinin ahşap olması dolayısıyla çok kısa sürede diğerlerine yayıldı. Sevincimiz can kaybı olmaması." diye konuştu.

Yangının, Bolvadin'de ikinci yangın korkusu olduğunu belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Biraz da yapıların çok eski ve ahşap olması elektrik tesisatlarında muhtemelen arızadan dolayı kaynaklandığını düşünüyoruz. Çok çabuk şekilde enkazlar kaldırılarak özellikle mağdur kalmaması açısından devletimiz gerekli yardımları yapacaktır. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tutanakları tuttu. Yardım talebinde bulundu. Kimsenin mağdur olmaması için gereken her şey yapılacak."

Afyonkarahisar'daki yangın kabusunda son durum! Alevler 20 dükkanı küle çevirdi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA