Afyon’daki yangının başlama anı kamerada! 20 iş yeri zarar görmüştü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 8 Mayıs 2022 tarihinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 20 iş yeri yanmıştı. Yangın sonrasında ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bir kasap dükkanında çıktığı tahmin edilen yangının başlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Vali Gökmen Çiçek, yaptığı açıklamada, sabaha karşı 5.45 saatlerinde başlayan yangında 20 bağımsız yapının zarar gördüğünü söyledi.

Yangının, bu yapıların bir çoğunun tamamen yanmasına yol açtığını kaydeden Çiçek, "Bunların 8 tanesi tescilli yapıydı. İlk belirlemelere göre kasap dükkanının elektrik bölmesinden çıkan yangın yapıların tamamının ahşap olması, içlerinin ahşap olması dolayısıyla çok kısa sürede diğerlerine yayıldı. Sevincimiz can kaybı olmaması." diye konuştu.

Yangının, Bolvadin'de ikinci yangın korkusu olduğunu belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Biraz da yapıların çok eski ve ahşap olması elektrik tesisatlarında muhtemelen arızadan dolayı kaynaklandığını düşünüyoruz. Çok çabuk şekilde enkazlar kaldırılarak özellikle mağdur kalmaması açısından devletimiz gerekli yardımları yapacaktır. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tutanakları tuttu. Yardım talebinde bulundu. Kimsenin mağdur olmaması için gereken her şey yapılacak."

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