Türkiye’nin ilk başörtülü valisi Yiğitbaşı oldu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararname ile 10 ilin valisi yer değiştirdi. Dokuz şehrin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Dokuz şehre ise yeni valiler atandı. Listede yer alan bir isim ise dikkat çekti. Listede 10. sırada yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar Valisi olarak atandığı görüldü. Böylece Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçti.

10 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

YENİ kararname ile İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a vali oldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Isparta Valisi Ömer Seymen Mülkiye başmüfettişi oldu. Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise Teftiş Kurulu Başkanı oldu.

GAZETECİ kökeni olan bir eğitimci

1979 Ankara doğumlu olan Kübra Güran Yiğitbaşı, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Tic. Üniv. Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yaptı. Marmara Üniv. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamladı. Burada Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yaptı. Üniversitede Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulundu. 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgesele imza atan Yiğitbaşı, 2019'da Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI