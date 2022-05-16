Ölüm salıncağı

Afyonkarahisar kent merkezindeki Akarçay parkında bulunan döner salıncak adeta ölüm saçıyor. Geçtiğimiz hafta söz konusu salıncaktan düşerek yaralanan Kaşif Duman, 15 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede yaşamını yitirdi. 17 yaşındaki Kaşif'in ardından aynı döner salıncaktan bir çocuk daha düşerek ağır yaralandı.

Döner salıncakta tutunacak herhangi bir aparat bulunmazken, emniyeti sağlayacak kemer ya da güvenlik şeridi de yer almadığı görüldü. Yetişkinlerin dahi durmakta güçlük çektiği salıncağa binen gençler hayatlarını tehlikeye atarak eğleniyor. Vatandaşlar, çocukların yoğun ilgi gösterdiği salıncağın daha fazla tehlike saçmadan kaldırılması ya da önlem alınması gerektiğini söyledi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI