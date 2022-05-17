Afyon’un İhsaniye ilçesini sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

İhsaniye ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Bazı iş yeri ve evler sular altında kalırken tarım arazileri de sel sularından olumsuz etkiledi. Yağmur yaklaşık yarım saat etkili olurken, yağışla birlikte bir çok cadde ve sokakta adeta göle döndü.

Yağıştan en çok etkilenenlerin başında ise esnaflar geldi. Özellikle pazarcı esnafın yağıştan dolayı ürünleri ile birlikte tezgahları zarar gördü.

Ev ve iş yeri sular altında kalan vatandaşlar zararlarının karşılanması ise yetkililerden yardım bekliyor.

Aydınlılar yağmura hazırlıksız yakalandı