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Afyon'un İhsaniye ilçesini sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağmur yaklaşık yarım saat sürerken cadde ve sokaklar göle döndü bazı evleri de sular bastı.

İHA

17.05.2022, 15:45 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022, 15:48

Afyon’un İhsaniye ilçesini sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

İhsaniye ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Bazı iş yeri ve evler sular altında kalırken tarım arazileri de sel sularından olumsuz etkiledi. Yağmur yaklaşık yarım saat etkili olurken, yağışla birlikte bir çok cadde ve sokakta adeta göle döndü.

Yağıştan en çok etkilenenlerin başında ise esnaflar geldi. Özellikle pazarcı esnafın yağıştan dolayı ürünleri ile birlikte tezgahları zarar gördü.

Ev ve iş yeri sular altında kalan vatandaşlar zararlarının karşılanması ise yetkililerden yardım bekliyor.

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