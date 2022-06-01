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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da dev operasyon! 6 milyon 800 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi

Afyonkarahisar'da dev operasyon! 6 milyon 800 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'da 6 milyon 800 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Son yılların en büyük makaron operasyonlarından birine imza atılırken o anlar kameralara yansıdı.

İHA

01.06.2022, 11:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022, 11:41

Afyonkarahisar’da dev operasyon! 6 milyon 800 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri kent girişinde yapıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Kıbrıs plakalı bir tır duruldu. Tır ve dorsesinde arama yapan ekipler kolilerin içerisinde 6 milyon 800 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayın ardından araç sürücüsü S.Y. (38) gözaltına alındı.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Öte yandan, makaronların koliler içerisinde ele geçirilmesi ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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