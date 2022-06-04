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Haberler Afyonkarahisar Kamyonet otomobili biçti

Kamyonet otomobili biçti

4.6.2022

Kamyonet otomobili biçti
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Süleyman C. (28) yönetimindeki 03 SK 710 plakalı kamyonet, Yeşilçiftlik beldesinde, tali yoldan çıkan Muhammet Süleyman Tuzcu (23) idaresindeki 42 KB 592 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Servet Aydoğdu (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Tuzcu, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Süleyman C. gözaltına alındı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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