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Haberler Afyonkarahisar Yıldırım çarpan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmıyor

Yıldırım çarpan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmıyor

Afyonkarahisar’da aniden bastıran yağmur nedeniyle ağacın altına sığınan hayvanlara yıldırım isabet etti. 5 buzağı ve 11 inek olmak üzere toplam 16 büyükbaş hayvan telef oldu. Olaydan sağ kurtulan bir ineğin ise telef olan yavrusunun başından bi ran olsun ayrılmaması yürekleri burktu.

İHA

05.06.2022, 17:24 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022, 17:35

Yıldırım çarpan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmıyor

Olay, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Eber köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece köyün 30 kilometre uzağında bulanan yayladaki bir ağıla yıldırım düştü.

Yıldırımın düşmesi sonucu Rahim Turunç'a ait 5 buzağı ve 11 toplam 16 büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi sevk edilirken hasar tespit çalışması başlatıldı.



YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR
16 hayvanı telef olan Rahim Turunç isimli köylü vatandaş yetkililerden yardım istediğini belirterek, "Eber köyünde hayvancılıkla uğraşmaktayım. Taşağıl mevkiinde hayvan otlatırken, şiddetli yağış vardı. Hayvanlar ağaçların altına girince yıldırım isabet etti. 16 tane hayvanım telef oldu. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.



TELEF OLAN YAVRUSUNUN BAŞINDAN HİÇ AYRILMIYOR
Öte yandan yıldırım düşmesi sonucu yavrusunu kaybeden bir ineğin ise buzağının başından bir an olsun ayrılmayıp ara ara onu koklaması dikkat çekti.

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