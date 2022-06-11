Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, yaşanan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Şehitler caddesi Bolvadin Endüstri Meslek Lisesi önünde gece geç saatlerde meydana geldi. Plakasız ve tescilsiz motosikleti ile lise önündeki caddede ilerleyen Hasan Kumral, henüz belirlenemeyen sebepten ötürü aracın hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç orta refüje çıkıp ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola düşen Kumral ve motosiklet metrelerce savrulduktan sonra durabildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Kumral kurtarılamadı.



■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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