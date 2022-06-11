  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

11.6.2022

Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, yaşanan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Şehitler caddesi Bolvadin Endüstri Meslek Lisesi önünde gece geç saatlerde meydana geldi. Plakasız ve tescilsiz motosikleti ile lise önündeki caddede ilerleyen Hasan Kumral, henüz belirlenemeyen sebepten ötürü aracın hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç orta refüje çıkıp ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola düşen Kumral ve motosiklet metrelerce savrulduktan sonra durabildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Kumral kurtarılamadı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA