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Haberler Afyonkarahisar Hem suçlu hem güçlü! Kaza yapan alkollü sürücü polisle tartıştı

Hem suçlu hem güçlü! Kaza yapan alkollü sürücü polisle tartıştı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kaza yapan sürücünün ekiplerin kontrolü sonucu 200 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası sigara yakıp rahat tavırlar sergileyen sürücü tutanağı imzalamamak için polisle tartıştı.

İHA

11.06.2022, 11:37

Hem suçlu hem güçlü! Kaza yapan alkollü sürücü polisle tartıştı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde M.E. idaresindeki 35 R 9273 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsüne alkol kontrolü yaptı.

Yapılan kontrollerde sürücünün 200 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü, hazırlanan tutanağı imzalamamak için ısrar edip polisle tartıştı.

Kaza sonrası bir de sigara yakarak rahat tavırlar sürücü polise zor anlar yaşattı.

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