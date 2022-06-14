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Haberler Afyonkarahisar İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı

İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişiyi silahla vuran ve kayıplara karışan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İHA

14.06.2022, 11:01

İzmir’de vurdu, Afyonkarahisar’da JASAT’a yakalandı

Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde, M.S.'in A.E. tarafından silahla yaralanması üzerine Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu, olayın faili A.E.'nin Afyonkarahisar ilinde ablasının evinde saklandığı tespit edildi.


JASAT KISKIVRAK YAKALADI
Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından, şüphelinin Afyonkarahisar ilinde saklandığı adrese operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Torbalı Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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