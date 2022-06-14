İzmir’de vurdu, Afyonkarahisar’da JASAT’a yakalandı

Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde, M.S.'in A.E. tarafından silahla yaralanması üzerine Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu, olayın faili A.E.'nin Afyonkarahisar ilinde ablasının evinde saklandığı tespit edildi.



JASAT KISKIVRAK YAKALADI

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından, şüphelinin Afyonkarahisar ilinde saklandığı adrese operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Torbalı Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.