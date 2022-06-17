Afyonkarahisar’da Frig Vadisi’nin kalbi Ayazini köyünü sel vurdu!

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar'da sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde İhsaniye ilçesinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Frig Vadisi'nin önemli eserlerinin bulunduğu Ayazini köyünde sel baskını yaşandı. Aniden başlayan sağanak yağmur köydeki derenin taşmasına neden oldu. Sağanak yağışın kısa sürede sele neden olduğu bölgede tarihi mağaralarından birinin hemen yanı başındaki ev de çökme sonucu yıkıldı.





Olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık ekibi ile birlikte jandarma ekipleri sevk edilirken, afet bölgesinde çalışma başlattı. İş makineleri ile köy yollarında çalışma yapılırken, çamur ve molozlar kepçelerle temizlendi.

Ayazini'de sel nedeniyle köydeki bir evin göçtüğü ve tarım arazilerinde mahsur kalanların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, İl Özel İdare, Afyonkarahisar Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ile çok sayıda iş makinası sevk edildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ayazini köyüne gelerek muhtarlık binasında kriz masası oluşturdu. Yiğitbaşı, koordinasyonunda bölgedeki arazilerde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.

İhsaniye Kaymakamlığı, AFAD İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Bölgede incelemede bulunan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AA muhabirine, selden dolayı etkilenen İhsaniye ilçesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu dile getiren Uluçay, "Rabbimiz beterinden saklasın. Bölgedeki bütün ekiplerimize Allah güç ve kuvvet versin. İnşallah, bölgemizdeki bu afeti de atlatacağız. Yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.