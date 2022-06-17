Kore’ye gitti dediği sevgilisini öldürmüş

2020 yılından bu yana kayıp olan Afyonkarahisarlı Sevil Kutlu'yu (24) öldürüp gömen ve ardından gömdüğü yerden çıkarıp hayvanların yemesi için vadiye atan Yakup Karanfil, cinayeti itiraf etti. Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olan Karanfil'in itirafında, Kutlu'yu silahla öldürdükten sonra gömdüğü, ardından çıkarıp hayvanlara yem ettiği de yer aldı. Cinayet masası dedektifleri Karanfil'in evinin yakınlarında yaptığı aramada Kutlu'ya ait olabileceği değerlendirilen insan kemikleri buldu. Bir süre önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Yakup Karanfil eski sevgilisinin Kuzey Kore'ye gittiğini söylemişti.



Yakup Karanfil, cinayeti itiraf etti.



İKİ YIL ÖNCE KAYBOLDU

Bir çocuk annesi Sevil Kutlu, eşinden iki yıl önce boşandı. Daha sonra Kayseri'de yaşayan sevgilisi Yakup Karanfil'in yanına taşındı. Kutlu'nun Afyonkarahisar'daki ailesi kızlarından bir daha haber alamadı. Kayıp ilanı veren aile, ardından ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'nın sorularına çelişkili ifadeler veren eski sevgili Yakup Karanfil, Kutlu'nun Kuzey Kore'ye gittiğini söyledi. Polis program sonrası Karanfil'i gözaltına aldı.



Öldürülen Sevil Kutlu, iki yıldır kayıp olarak aranıyordu.



KEMİKLERİNİ VADİYE ATTI

Katil zanlısı Karanfil gözaltı sürecinin 3'üncü gününde eski sevgilisini silahla vurup öldürdüğünü ve İncesu'ya bağlı Tahirinli mahallesindeki vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için attığını itiraf etti.



Tahirinli mahallesi yakınlarında insan kemikleri bulundu.



60 KİŞİLİK EKİPLE ARANDI

Bunun üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Tahirinli mahallesi yakınlarında 60 kişiden oluşan bir ekiple araştırma başlattı. Ekipler, genç kıza ait olabileceği değerlendirilen çok sayıda insan kemiği buldu. Polis ekipleri, Karanfil'in ifadesi doğrultusunda, kendisini teşvik ettiği iddiasıyla eşi Rukiye Karanfil ile cinayete yardımcı olduğu iddiasıyla babası Ayhan Karanfil'i gözaltına aldı.

İHSAN KARATAŞ