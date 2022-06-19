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Afyonkarahisar’da dolu yağışı! Şuhut'ta bazı bölgeler beyaza büründü

Afyonkarahisar ve çevresinde kötü hava koşulları devam ediyor. İscehisar'da sel meydana gelirken Şuhut ilçesinde ise dolu yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü.

İHA

19.06.2022, 19:34

Afyonkarahisar’da dolu yağışı! Şuhut’ta bazı bölgeler beyaza büründü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yağan sağanak yağış ve dolu sonrası bazı bölgeler beyaza büründü.

Kente genelinde olumsuz hava şartları devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Uzunpınar köyünde yaşanan şiddetli yağış ve dolu adeta hayatı felç etti.

Yağış sonrası bir çok bölgede tarla ve araziler sular altında kaldı. Dolu yağışının ardından bir çok bölge adeta beyaza büründü. Dolu yağışı sonrası ortaya çıkan manzara ise adeta kar görüntüsü oluşturdu. Yağış sonrası tarım arazilerinde ciddi miktarda maddi zarar geldiği belirtildi.

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