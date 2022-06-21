Bolvadin’de 1 ay arayla ikinci sel! Birçok evi su bastı

Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde aniden başlayan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat süren gök gürültülü sağanak yağış sonrası sel suları deyim yerindeyse önüne ne kattıysa alıp gitti. Selden en çok etkilenen yerlerin başında ise Okul Mahallesi geldi. Selden dolayı birçok ev ve besihaneleri sel bastı.





TALİHSİZ AİLE SELDEN İKİNCİ DEFA ZARAR GÖRDÜ

Geçtiğimiz ay yaşanan selde evleri yıkılan Ağıönü ailesinin bu defa da sığındıkları derme çatma yapıyı sel suları bastı. Eşiyle birlikte sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Cemalettin Ağıönü, "Allah daha beterinden korusun, yine sel başladı. Felaket derecede sel var. Bir ay önce selden dolayı evim yıkıldı, yine sel başladı yine kaldığımız yeri sel bastı devletten yardım istiyorum" dedi.

Necmeddin Aydın isimli mahalle sakini ise selden dolayı evinin su bastığını kaydetti. Yolların da sular altında kaldığını ifade eden Aydın, kendilerine yardım elinin uzanmasını istedi.

Öte yandan, belediye tarafından bölgede başlatılan sel sularının tahliye çalışması ise devam ediyor.

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