Büyük Menderes’in kaynağında nilüferler açtı! Görüntüler mest etti

Göller Bölgesi'nde yer alan Büyük Menderes Nehri'nin kaynağı olarak bilinen Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Eldere Gölü, son zamanlarda nilüfer çiçekleriyle doldu. Zengin su kaynağına sahip Eldere Gölü, kamış, hasırotu ve nilüfer bitkileriyle kaplandı. Kuşların göç yolları üzerinde olması ayrıca dikkuyruk, ördek, tuna gibi nesli tehlikede olan, göç mevsiminde leylek, balıkçıl, söğütbülbülü ve flamingo gibi kuşlara ev sahipliği yapan göl, eşsiz güzelliğiyle göze çarpıyor. Yaban Hayatı Koruma Sahası ve 1'inci derece doğal sit alanı olan Eldere Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra mitolojik öyküsüyle de dikkat çekiyor.