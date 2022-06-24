  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Haşhaş tarlasına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Haşhaş tarlasına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil haşhaş tarlasına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İHA

24.06.2022, 14:21

Haşhaş tarlasına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, Çobanlar-Bolvadin ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.C., idaresindeki 03 ACV 657 otomobil sürücüsü yola aniden çıkan başıboş sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki haşhaş tarlasına devrildi. Kazada sürücü Ç.C., yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Ç.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA