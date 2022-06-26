Afyon’da kan donduran şiddet! Yumrukla bayıltıp defalarca tekmeledi

Olay, Bolvadin ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Özaydın (27) kendilerine ait inşaat malzemeleri satan iş yerine forkliftle giderken Mehmet Ali F. (45) önünü kesti. Forklifti yol kenarına park eden Özaydın birkaç saniye şahısla görüştükten sonra Mehmet Ali F., bir anda Özaydın'a yumruk attı. Özaydın aldığı yumruk darbesiyle forkliftin üzerinden düşerek kafasını yere çarpıp bayıldı. Özaydın'ın bayıldığını gören Mehmet Ali F. ise, yerde baygın şekilde yatmasına rağmen genci defalarca tekmeleyip ardı ardına yumruk attı.

Yaşananların güvenlik kameralarına yansıdığı olayda, çevreden geçenler kavgaya müdahale ederek Mehmet Ali F.'yi bölgeden uzaklaştırıp, ardından Özaydın için ambulans istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile genç Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin kısa süreli beyin sarsıntısı geçirerek bayıldığı belirtildi.



"DÜŞTÜKTEN SONRA KAFAMI YERE VURUNCA BAYILDIM"

Olayın ardından konuşan Ahmet Özaydın, şahsın bir anda yolunu kesip kendisine küfür ve hakaretler ettikten sonra yumruklarla saldırdığını öne sürerek, "Forkliftle dükkanıma giderken yolumu kesti. Benimle bir şey konuşacak sandım. Sonra bana hakaret ve küfürler etti, ben de 'Ne oldu ağabey?' dedim. O da bana 'Sen benden daha iyi biliyorsun, arsa konusu' dedi. Ben de 'Ağabey biz arsaya fiyat vermedik, taraftarı değiliz' dedim. Daha sonra bana yumruklarla vurmaya başladı. Bana 3-4 defa yumruk atınca ben yere düştüm. Düştükten sonra kafamı yere vurunca bayıldım. O da ben yerdeyken bana defalarca yumruk ve ayağıyla kafama defalarca vurdu" dedi.

Olayın ardından Özaydın'ın Mehmet Ali F. hakkında şikayetçi olması üzerine Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılarak, şahsın ifadesinin alındığı öğrenildi. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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