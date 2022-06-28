Hırsız karı-koca tarlalara dadandı

AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar ilçesi Bedesten mevkiinde ekili arazisi bulunan 3 ayrı şahsa ait tarladaki sulama malzemelerinin çalındığı yönünde ihbar aldı. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan araştırma ve teknik inceleme sonucunda olayın faillerinin 7 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan O.Ç. ve karısı D.Ç. olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN adresinde ve aracında yapılan aramada, 86 adet yağmurlama, 3 adet plastik boru ve 3 adet plastik dirsek ele geçirilirken malzemelerin tamamı sahiplerine teslim edildi. O.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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