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Haberler Afyonkarahisar Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin arpa yüklü traktörün römorkuna çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İHA

30.06.2022, 22:25

Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya Karayolu Örenkaya kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün isimi öğrenilemeyen 34 DGB 200 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 03 L 3554 plakalı traktörün arpa yüklü römorkuna çarptı.

Kaza sonrası devrilen römorktaki arpalar yola saçılırken, kiralık olduğu ve içerisindeki kişilerin yabancı uyruklu olduğu öğrenilen otomobilde bulunan 4 kişi ağır yaralanırken, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan otomobilin sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

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