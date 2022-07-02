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Afyonkarahisar'da av tüfeği dehşeti! Kız kardeşini rahatsız eden kişiyi vurdu

Afyonkarahisar'da bir kişi daha önce kız kardeşini rahatsız ettiği iddiasıyla tartışmalı olduğu kişiyi av tüfeği ile vurdu. Ağır yaralanan şahıs tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

02.07.2022, 16:10

Afyonkarahisar’da av tüfeği dehşeti! Kız kardeşini rahatsız eden kişiyi vurdu

Olay Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Işıklar Beldesi'nde meydana geldi. A.S. (22), geçmişte kız kardeşini rahatsız ettiği gerekçesi ile tartışmalı olduğu A.D. (22) ile sokakta karşılaşınca ikili arasında tartışma başladı.

A.S., yanında bulunan av tüfeği ile A.D.'ye ateş etti. Ağır yaralanan genç Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi (AFSÜ )Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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