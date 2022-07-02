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Afyonkarahisar'da av tüfeği dehşeti! Kız kardeşini rahatsız eden kişiyi vurdu

Afyonkarahisar'da bir kişi daha önce kız kardeşini rahatsız ettiği iddiasıyla tartışmalı olduğu kişiyi av tüfeği ile vurdu. Ağır yaralanan şahıs tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.