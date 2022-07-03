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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da 20 mahalle yabancı ikametine kapatıldı

Afyonkarahisar’da 20 mahalle yabancı ikametine kapatıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Temmuz itibarıyla yabancıların ikamet ili değişikliği işlemlerine kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını açıkladı. Bu mahallelerden 20’si ise Afyonkarahisar’da bulunuyor.

İHA

03.07.2022, 14:29

Afyonkarahisar’da 20 mahalle yabancı ikametine kapatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yabancıların kaydına kapatılan mahalleler belirlendi. Buna göre Afyonkarahisar'dan 20 mahalle de yeni yabancı kaydı işlemine kapatıldı. Afyonkarahisar'da kent merkezinde 12, Dinar'da 7 ve Emirdağ ilçesinde 1 olmak üzere toplam 20 mahallede yabancı uyrukluların kaydına izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısı bin 169'a çıkarıldı" denilmişti.

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