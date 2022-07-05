Kız kardeşini rahatsız eden gence ateş açtı

AFYONKARAHİSAR'DA A.S. adlı genç (22), kız kardeşini telefonla rahatsız ettiği gerekçesiyle aralarında husumet bulunan A.D'yle (22) yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Laf dalaşına giren iki gençten A.S, yanındaki av tüfeğiyle A.D'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden A.D, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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