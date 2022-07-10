Otomobil ve kamyonet birbirine girdi: 2 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobille traktör yüklü kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar Çay-Dinar yolu Devederesi mevkiinde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, R.T.'nin kullandığı 09 AHH 890 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden 38 VD 313 plakalı B.C., yönetimindeki traktör taşıyan kamyonetle çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobil sürücüsü R.T., ile yanında bulunan C.T., olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü B.C. ağır yaralandı. Öte yandan Rusya plakalı bir araç, sürücüsü araçlara çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki şarampole girdi.



■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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