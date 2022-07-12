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Afyon'da dehşete düşüren olay! Otomobil sürüye daldı hamile koyunun karnındaki kuzu dışarı fırladı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazanın görüntüleri dehşete düşürdü. Hafif ticari aracın küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 19 koyun öldü. Korkunç olayda hamile koyunun karnındaki kuzunun dışarı fırlaması ise görenleri kahretti.

İHA

12.07.2022, 12:43 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022, 12:50

Afyon’da dehşete düşüren olay! Otomobil sürüye daldı hamile koyunun karnındaki kuzu dışarı fırladı

Kaza, Bolvadin- Çay ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin'den, Çay ilçesine doğru giden O.B., idaresindeki 06 FL 4984 plakalı hafif ticari araç sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün içine daldı.

Otomobilin çarptığı koyunlar metrelerce havaya yükselip ardından düştükleri yerde öldü. Olayda hamile bir koyunun karnındaki kuzu ise çarpmanın etkisi ile anne karnından dışarı fırladı.

19 koyunun öldüğü olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ölüp yola savrulan koyunları yol kenarına çekerek yaşanabilecek bir başka olumsuzluğun önüne geçti.

Olayın ardından jandarma tarafından sürücü O.B.'nin ifadesi alınırken, sürünün sahibi H.M.'nin ise olayla ilgili şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.

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