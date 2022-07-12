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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da kamyon kazası: Mısır tarlasına devrildi

Afyonkarahisar'da kamyon kazası: Mısır tarlasına devrildi

Kaza, direksiyon hakimiyetini kaybeden İ.S. tarafından Afyonkarahisar Bolvadin-Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Önce şarampole girip ardından mısır tarlasına devrilen kamyonun yol açtığı kazada can kaybı ya da yaralanan bulunmamakta.

İHA

12.07.2022, 15:38

Afyonkarahisar’da kamyon kazası: Mısır tarlasına devrildi

Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon mısır tarlasına devrilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, Bolvadin- Çobanlar ilçe kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.S., idaresindeki 03 ADD 904 plakalı kamyon sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole giren kamyon ardından mısır tarlasına devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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