  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar Valiliği duyurdu! 30 Ağustos'a kadar ormanlarda ateş yakmak yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği duyurdu! 30 Ağustos'a kadar ormanlarda ateş yakmak yasaklandı

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte orman yangınlarında artışlar yaşanmaya başladı. Çoğu ilde ormana girişler ve ateş yakmak yasaklanırken Afyonkarahisar Valiliği de ormanlık alanlarda ateş yakmanın 30 Ağustos'a kadar yasaklandığı açıkladı.

İHA

13.07.2022, 09:29

Afyonkarahisar Valiliği duyurdu! 30 Ağustos’a kadar ormanlarda ateş yakmak yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ormanlık alanlarda ateş yakmanın 30 Ağustos'a kadar yasaklandığı belirtildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6831 sayılı kanununun 76. maddesi gereğince Afyonkarahisar il merkezi, ilçeler dahil bütün belde, köy ve mahallerdeki mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlarda 13 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında anız, bağ ve bahçe temizliği ile mangal ve semaver amaçlarıyla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Uşak Valiliği duyurdu: Ormana girişler Eylül sonuna kadar yasaklandı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA