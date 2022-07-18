  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da feci kaza: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da feci kaza: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar-Kütahya karayolu dolaylarında otomobil ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbar üzerine olay yerine intikal eden yetkililer tarafından hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

İHA

18.07.2022, 17:10 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022, 17:15

Afyonkarahisar’da feci kaza: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Olay, Afyonkarahisar-Kütahya kara olu Hacıbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ç, (59) idaresindeki 34 FY 6944 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Hacıbeyli köyü yakınlarında aynı yönde seyreden H.U'nun kullandığı 16 ABT 030 plakalı otobüse çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.Ç, (34), Y.Ç, (11), A.Ç. (10) ile M.Ç. (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA