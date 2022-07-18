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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da kurallara uymayan traktör sürücülerine cezai işlem uygulandı!

Afyonkarahisar'da kurallara uymayan traktör sürücülerine cezai işlem uygulandı!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Sandıklı-Hocalar karayolunda trafik timleri denetim gerçekleştirdi. Yükü, karayolları güvenliğini ihlal edebilecek ve aracın sürme güvenliğini bozacak araç kullanmaktan 996 TL cezai işlem uyguladı.

İHA

18.07.2022, 12:39 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022, 12:46

Afyonkarahisar’da kurallara uymayan traktör sürücülerine cezai işlem uygulandı!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından traktör sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sandıklı-Hocalar karayolu üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde esnasında traktörlerine 2 römork takarak aşırı balya yükleyen ve arka arkaya yolculuk yapan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı. Durdurulan traktörlerin römorklarının arkasında reflektör ve aydınlatma bulunmadığı görüldü. Bunun üzerine jandarma trafik timler her traktör sürücüsüne Yükü, karayolların değecek düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak akacak, sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak araç kullanmaktan 996 TL cezai işlem uyguladı.

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