Dinarelli Lavanta Bahçesi fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu

Tatilci Mehmet Kavak da ailesiyle mola verdiği lavanta bahçesinin kendilerini mest ettiğini vurgulayarak, "Burada hem dinleniyoruz hem de lavantaların güzelliklerini görüyoruz. Çok beğendik." dedi.

Tatilci Yusuf Demirel de Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerinde ilk kez uğradığı lavanta bahçesinin şirin bir mekan olduğunu kaydetti.