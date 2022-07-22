Korkunç plan

Afyonkarahisar'da çiftçilik yapan Savaş Özdemir (35), karısı Tuğba Özdemir'i (35) sosyal medyadan rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan Ordu'yu (43) sopayla döverek öldürdü. Öfkeli koca ve karısı Ordu'nun cesedini köy girişindeki yol kenarına attı. Jandarma, Özdemir çiftini ve Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K'yi gözaltına aldı.

Olay Bolvadin'e bağlı Dipevler köyünde yaşandı. Dipevler köprüsü yolunda dün sabah saat 09.00 sıralarında bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan araştırma sonucu cansız bedenin Bolvadin'de otomobil tamirciliği yapan Ramazan Ordu'ya ait olduğu tespit edildi.

ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Araştırmanın ardından otomobille gelen biri kadın 2 kişinin Ramazan Ordu'nun cesedini yol kenarına atıp, olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Ekipler, Dipevler köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan 2 çocuk sahibi Tuğba Özdemir ve kocası Savaş Özdemir olduğunu tespit ettiği şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Jandarma karakolunda ifade veren karı-koca, Ramazan Ordu'yu sopayla darp ederek öldürdüklerini itiraf etti. Jandarma, Ramazan Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K'yi de gözaltına aldı.

EVE GELDİĞİNDE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

TUĞBA Özdemir, Ramazan Ordu'nun kendisini sosyal medya ve cep telefonundan rahatsız ettiğini ve bu konuyu kocası Savaş Özdemir'e anlattığını söyledi. Bunun üzerine çiftin plan yaparak Ramazan Ordu'yu eve davet ettiklerini, 19 Temmuz'da Ordu'nun eve geldiğini söylediği ortaya çıktı. Daha sonra evde aralarında çıkan tartışmanın ardından da sopayla kendisini darp ederek öldürdükleri, ardından da cansız bedenini yol kenarına attıkları ortaya çıkarıldı.

İHSAN KARATAŞ