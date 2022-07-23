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Haberler Afyonkarahisar Kontrolden çıkan araç savrulup takla attı! 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan araç savrulup takla attı! 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

İHA

23.07.2022, 14:36

Kontrolden çıkan araç savrulup takla attı! 2 kişi yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. (63), idaresindeki 31 AJB 662 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç takla atıp ardından yol kenarındaki şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan A.T., ile yanında bulunan M.A., (47) isimli şahsı ambulans ile Çay Devlet Hastanesine kaldırdı.Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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