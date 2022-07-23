  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Stepne lastiğinin altına sakladı! Polisin dikkatinden kaçmadı

Stepne lastiğinin altına sakladı! Polisin dikkatinden kaçmadı

Afyonkarahisar’da narkotik polisin takip ettiği uyuşturucu şüphelisi yakayı ele verdi. Şüpheli otomobilinin stepne lastiğine 502,09 gram metamfetamin saklasa da polisin dikkatinden kaçmadı.

İHA

23.07.2022, 13:04

Stepne lastiğinin altına sakladı! Polisin dikkatinden kaçmadı

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Bir şahsın kente uyuşturucu getireceği yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçti. Söz konusu aracın plakasını tespit eden ve sürücüyü takibe alan ekipler M.O.Ü., isimli şahsın dinlenmek için otele girmesinin ardından harekete geçti.

Otel odasına baskın düzenleyen ekipler oda da ve araçta arama yaptı. Polis kamerası tarafından da anbean kayıt altına alınan operasyonda aracı didik didik eden narkotik polisi otomobilin stepne lastiğinin konulduğu bölümde poşet içerisinde 502,09 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonun ardından şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA