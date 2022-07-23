Vicdan ölümü gerçekleşti!

Afyonkarahisar'da cani koca evi terk eden eşine baba ocağında kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 2 çocuk annesi Elif Çakır'ın (20) beyin ölümü gerçekleşti. Karısını gözünü bile kırpmadan vuran Doğukan Çakır (20) ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



KAÇARAK EVLENMİŞLERDİ

Olay, Çay ilçesi Yeşilyurt beldesinde meydana geldi. 3 yıl önce kaçarak evlenen Elif ve Doğukan Çakır çifti arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eşiyle 2 hafta önce kavga eden Elif Çakır, babası Seyfettin Memiş'in yanına yerleşti.





BABA EVİNDE TARTIŞTILAR

Telefonla eşini arayan Doğukan Çakır, eşinden eve geri dönmesini istedi. Bunun üzerine çift telefonda kavga etmeye başladı. Öfkeli koca tekrar konuşmak için karısının yanına gitti. İkili arasında burada da tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli koca, yanında getirdiği tabanca ile karısının üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Elif Çakır çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.



OLAY YERİNDE YAKALANDI

Olayı gerçekleştiren Doğukan Çakır ise, Çay İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kullandığı tabancayla gözaltına alındı. Eşinin kurşunlarına hedef olan Elif Çakır'ın beyin ölümünün geçekleştiği öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ / ÖZEL HABER