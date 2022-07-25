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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'a uyarı: Çöl sıcakları bekleniyor

Afyonkarahisar'a uyarı: Çöl sıcakları bekleniyor

Ülke genelinde artış gösteren hava sıcaklıkları özellikle Ege'de mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Afyonkarahisar'da bu hafta hava sıcaklıklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Kentte geceleri ise sıcaklıkların 17-18 derecelerde olacağı belirtildi.

İHA

25.07.2022, 14:22

Afyonkarahisar’a uyarı: Çöl sıcakları bekleniyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Afyonkarahisar'da, hafta içi termometrelerin 35 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor.

Yapılan son meteorolojik tahminlere göre kentte hafta içi bunaltıcı sıcaklar yaşanacak. Termometrelerin gündüz 35 derecelere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Bugün itibari ile 30 dereceyi gören sıcak havaların hafta boyunca artarak yükselmesi bekleniyor. Kent geceleri ise serinleyecek. Tahminlere göre geceleri sıcaklıkların 17-18 dereceler seviyelerinde olacağı kaydedildi.

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