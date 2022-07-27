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Haberler Afyonkarahisar 8 farklı suçtan aranıyordu! Polisin dikkati sayesinde yakalandı

8 farklı suçtan aranıyordu! Polisin dikkati sayesinde yakalandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 8 farklı suçtan aranan şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı. Yapılan kontrollerde 44 yaşındaki şahsın 6 mahkeme tarafından arandığı tespit edildi.

27.07.2022, 13:03 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022, 13:04

8 farklı suçtan aranıyordu! Polisin dikkati sayesinde yakalandı
Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hareketlerinden şüphelendiği bir şahsı kontrol amaçlı durdurdu. Şahıs polislere kendisini 'Azad' ismiyle tanıtıp kimlik belgesinin yanında olmadığı söyledi. Şüpheli hareketlerden bulunan şahsı gözaltına alan ekipler şüphelinin kimlik kontrolünü yapmak için Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Yapılan kontrollerde isminin H.Y. (44) olduğu belirlenen şahsın 8 farklı suçtan 6 mahkeme tarafından arandığı tespit edildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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