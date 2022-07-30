Dedikodudan katil doğdu

Afyonkarahisar'da köftecilik yapan Süleyman Koç, eşiyle arasında dedikodu çıkan Ramazan Altuntaş'ı silahla vurarak öldürdükten sonra eşi Zübeyde Koç ve komşusunu ağır yaraladı. Olay, Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre eşiyle ilgili dedikodular çıkması üzerine Süleyman Koç, Atatürk İlkokulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurdu. Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti.



ASTSUBAY OĞLU İKNA ETTİ

Cinayetin ardından yaklaşık 20 kilometre ilerideki Işıklar beldesine giden Süleyman Koç, burada kendilerine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde Koç'a ateş açtı. Eşini yaralayan Koç, kendisine engel olmak isteyen ve market işleten komşu Balı B'yi de vurdu. Olayın ardından kayıplara karışan Süleyman Koç'u astsubay olan oğlunun teslim olması konusunda ikna ederek jandarmaya götürdüğü öğrenildi. Koç, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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