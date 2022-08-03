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Haberler Afyonkarahisar Refüje dalıp ağaçları devirdi! Anne oğulun feci kazası

Refüje dalıp ağaçları devirdi! Anne oğulun feci kazası

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan ve orta refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Ş.K.’nın eşi T.K., ile oğlu A.K.’yi (12) ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

İHA

03.08.2022, 12:33

Refüje dalıp ağaçları devirdi! Anne oğulun feci kazası

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K., idaresindeki 34 FB 1919 plakalı otomobil Bolvadin ilçesi girişinde sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüje girip ağaçları devirdikten sonra durabildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Ş.K.'nın eşi T.K., ile oğlu A.K.'yi (12) ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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